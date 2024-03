Venerdì 29 Marzo 2024, 22:40 - Ultimo aggiornamento: 23:00

Era andata con la mamma, il fratellino e lo zio a comprare le scarpe nuove, Regina Pietra, prima di trovare la morte, a soli 7 anni, a pochi passi da casa, sulla via Pontina Vecchia. «Mamma non ti preoccupare, va tutto bene», sono state le sue ultime parole prima di perdere i sensi, dopo lo schianto. Da quel momento non riprenderà più conoscenza, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita: sarebbe stato il trauma riportato al torace a non lasciarle scampo. Sono invece fuori pericolo la mamma, ricoverata in terapia intensiva al San Camillo e assistita dagli psicologi, il fratellino ancora al Policlinico Gemelli con un braccio rotto e lo zio, assistito nel vicino ospedale di Pomezia. Intanto è giallo sulla positività dei drug test effettuati sui conducenti delle tre auto coinvolte nello scontro.

Roma, incidente fra 3 auto sulla Pontina Vecchia: morta una bambina di sette anni, grave il fratellino

LE ANALISI

I test alcolemici sono negativi. Invece, le analisi hanno rilevato la presenza di oppiacei nel sangue, ma si tratta dell’effetto provocato dagli analgesici somministrati dall’equipe sanitaria immediatamente dopo l’incidente per alleviare il dolore ai feriti, come hanno certificato gli stessi medici del 118 intervenuti sul posto. Sulla non negatività di altre sostanze, invece, la parola spetta al sostituto procuratore di Velletri, Antonio Bufano, il quale ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato contro ignoti, che però potrebbe avere presto come due indagati i conducenti delle due auto, la Lancia Libra che non ha rispettato lo stop e la Mercedes 220 che ad altissima velocità ha prima impattato la Lancia e poi la Mercedes Classe A con a bordo la piccola.

Nella prima auto, al momento dello schianto, c’erano un 50enne di Aprilia, trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma e ancora in prognosi riservata a causa dei traumi subiti, una 49enne e due bambini, nessuno dei quali ha riportato ferite gravi. Mentre sulla Mercedes 220, che secondo le indagini avrebbe superato del doppio i limiti di velocità (il veicolo procedeva a oltre 100 chilometri orari), c’era un imprenditore olandese di 49 anni, trasportato al Sant’Eugenio ma non in pericolo di vita.

LE IMMAGINI

La tragedia è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di una villa a pochi passi dal luogo dell’incidente. Due video di pochi secondi che da diverse angolazioni hanno immortalato la scena. Dalle immagini, ora nelle mani del sostituto Bufano, la Lancia Libra che proveniva da via della Pescarella ha imboccato la Pontina Vecchia senza rispettare lo stop, mentre in quel momento arrivava la Mercedes 220 con alla guida il manager olandese diretto verso Pomezia, il quale ha perso il controllo della berlina e ha invaso la corsia opposta prendendo frontalmente la Mercedes Classe A. L’impatto è stato violentissimo. I due bambini erano seduti sui seggiolini del sedile posteriore, ma nonostante questo la bimba avrebbe subito un forte trauma al torace. Esclusa, al momento, ogni responsabilità da parte di mamma Sara, mentre Leonardo, il papà della piccola Regina, che non era con loro, continua a non darsi pace. Intanto sul luogo della tragedia ieri qualcuno ha deposto un orsetto di peluche e un mazzo di margherite e calle bianche. Poco più in alto un telo bianco con sopra scritto: «giustizia per il piccolo angelo» e un palloncino a forma di cuore.