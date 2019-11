La serie A contro la violenza: calciatori in campo con un segno rosso sul viso

«Dobbiamo dare tutti un segnale che la violenza la vediamo, la sfidiamo e la cacciamo via». Un segno rosso. Lo disegnano sul viso, all'altezza dello zigomo, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi, Bernardo Corradi, Rossella Brescia e Marta Pagnini. «Un segno rosso alla violenza», dicono i testimonial del video della campagna lanciata dal mondo dello sport. Per il terzo anno Lega Serie A e la onlus milanese WeWorld rinnovano il loro impegno nella difesa dei diritti delle donne.

Richiamando l’immagine del cartellino di espulsione, i giocatori e gli arbitri di serie A scenderanno in campo nella 13esima giornata di campionato con un segno rosso sul viso, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. I calciatori saranno accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. I capitani delle squadre indosseranno la fascia simbolo della giornata. In ogni campo sarà, inoltre, esposto uno striscione e sui maxischermi verrà trasmesso lo spot della campagna #unrossoallaviolenza

«Siamo in prima linea per accrescere la consapevolezza nell’opinione pubblica di un fenomeno drammatico e inaccettabile. La campagna che abbiamo ideato tre anni fa serve proprio per porre sotto i riflettori questo tipo di violenza, con la quale non è possibile convivere. Il nostro messaggio lo scorso anno ha raggiunto dieci milioni di persone, la Serie A è pronta a fare la sua parte e per questo ringrazio tutti i calciatori che scenderanno in campo con il segno sul viso per dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne», ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè.

