"Palla alle donne contro ogni violenza", anche a Roma l'iniziativa della Lnd

«Palla alle donne contro ogni violenza». E' l'iniziativa sostenuta da questa stagione dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti e rilanciata oggi al Campo Roma nel quartiere San Giovanni della Capitale che ha preceduto la partita di Serie C tra Grifone Gialloverde e Spezia Calcio Femminile. Un fenomeno sociale, quello della violenza sulle donne, purtroppo sempre d'attualità e che il calcio femminile vuole aiutare a combattere sensibilizzando i più giovani alla cultura del rispetto.



Al confronto hanno partecipato i dirigenti delle due squadre insieme ai rappresentanti delle istituzioni e dello sport: per il Comune di Roma la presidente della Commissione Pari Opportunità Gemma Guerrini e il presidente della Commissione Sport Angelo Diario, per il Comune di La Spezia l'assessore alle Pari Opportunità Giulia Giorgi, per il DCF il segretario Patrizia Cottini, per il Grifone Gialloverde il presidente Mariano La Malfa con il vice Gian Luca Berruti e per lo Spezia il presidente Roberto Berti. Insieme a loro le calciatrici Noemi Pascotto e Adela Serban dello Spezia e Federica Bevilacqua e Arianna Marciano del Grifone Gialloverde, che hanno simbolicamente scambiato la statuetta realizzata appositamente per la campagna e le magliette con impresso il 1522, il numero verde del Centro Antiviolenza.



L'apprezzamento dell'amministrazione capitolina si capisce anche dai complimenti arrivati a distanza dall'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia: «Lo sport deve essere non solo divertimento e sana attività fisica, ma anche e soprattutto mezzo di diffusione di principi e valori sani. Per questo mi fa molto piacere portare i miei saluti alle due compagini di calcio femminile, La Spezia e il Grifone Gialloverde, e ringraziare le ragazze per la promozione di questa nobile iniziativa, dedicata alla lotta contro la violenza di genere, il bullismo e ogni tipo di sopraffazione».

