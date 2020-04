Accoltella la compagna vicino Roma, Eleonora Mattia: «Nella Regione Lazio attivi app e centri antiviolenza»

Accoltella la compagna, nella notte, in un villino a Lanuvio, provincia di Roma. Lui ha 22 anni e lei 27 ed è adesso ricoverata in terapia intensiva ad Anzio in gravissime condizioni. Il giovane è stato arrestato e si trova adesso in carcere a Velletri. «Se quotidianamente ci impegniamo nella lotta alla violenza contro le donne, la situazione emergenziale in cui ci troviamo impone uno sguardo di genere anche sulla permanenza domiciliare forzata», commenta Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio. «Non per tutte la casa è un luogo sicuro, ma può trasformarsi in trappola da cui è difficile uscire e chiedere aiuto. Costantemente sotto stress e sotto controllo, i comportamenti violenti si acuiscono, aumentano i rischi e diminuiscono le possibilità di trovare rifugio e chiedere aiuto. Per questo sia a livello regionale che nazionale abbiamo deciso di potenziare i servizi antiviolenza, affiancando al 1522, numero sempre attivo, anche un servizio via app, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone. Tramite questi due strumenti è possibile entrare in sicurezza a contatto con operatorici dei centri antiviolenza e chiedere aiuto. Mi stringo forte alla famiglia della giovane donna di Lanuvio e le faccio i miei auguri, sono con lei e con tutte le donne ancora più in pericolo in questo momento di particolare difficoltà».

