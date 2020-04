Commissione sul Femminicidio: le donne vengono picchiate ogni giorno è allarme

Ormai gli appelli non si contano più. Tutti rivolti alle donne: non aspettate a chiedere aiuto se siete in presenza di atti di violenza, ci sono centri in grado di darvi una mano e le forze dell'ordine pronte ad intervenire. Dopo altri gravi episodi di violenza in due giorni - ieri nella provincia di Milano dove è stata uccisa dal compagno una giovane donna, mentre oggi vicino Roma una ragazza di 27 anni è stata ridotta in fin di vita dal compagno - la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione sul femminicidio, torna a farsi sentire per sollecitare le donne a non tacere, ad agire, a mantenere la calma sapendo che c'è una rete fuori dalla propria casa.

«Le donne vengono picchiate ogni giorno. Faccio due appelli. Il primo è rivolto alle donne: chiedete aiuto, già alle prime avvisaglie. Il 1522 è attivo, la Polizia ha un app apposita, i centri antiviolenza e le case rifugio sono al lavoro. L’altro ai professionisti dell’informazione: aiutateci a non derubricate la violenza di genere allo stress da quarantena. Questo è il momento in cui il femminicidio e la violenza di genere emergono con più gravità per quello che sono: fenomeni strutturali. Ma è proprio adesso, mentre si pianifica la Fase 2 della ripartenza e si disegna un futuro diverso, che dobbiamo spingere per costruire un’economia più inclusiva che garantisca più autonomia alle donne e a una società più equa».

