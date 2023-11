Pulisce la grondaia del tetto della sua villa ma cade dalla scala: 65enne grave vicino Roma

Dramma a Lanuvio: un uomo di 65 anni è caduto da una scala alta diversi metri mentre svolgeva dei lavori di pulizia delle grondaie sul tetto della sua villa in via dell'Agropoli. Immediato l'intervento della Polizia Locale che ha delimitato l'area per l'atterraggio dell'Eliambulanza in un campo vicino per i soccorsi, presenti anche i carabinieri di Lanuvio e una ambulanza del 118.

Avellino, precipita dal terzo piano mentre pulisce i vetri della finestra: morta 50enne. Doveva sposarsi tra qualche giorno

L'uomo un 65enne originario di Genzano, politraumatizzato è grave ma sembrerebbe non in pericolo vita. È stato trasportato al policlinico di Tor Vergata in codice rosso dall'elisoccorso.