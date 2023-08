Lanuvio, il trattore si ribalta mentre pulisce i campi: Carlo Leoni muore schiacciato, aveva 80 anni

Lanuvio, tragedia ieri nel tardo pomeriggio in un terreno coltivato di via Gramsci. Un pensionato di 80 anni, Carlo Leoni, mentre era sul trattore a pulire l'area con attaccata dietro la trebbiatrice si è ribaltato in un tratto in pendenza ed è rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo perdendo la vita in pochi secondi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lanuvio per accertare i fatti e la locale protezione civile per chiudere la strada, chiamati da un passante che aveva notato la scena da fuori del cancello. I vigili del fuoco di Nem giunti sul posto in pochi minuti hanno provveduto ad estrarlo da sotto il mezzo, con l'uso di alcuni cuscini idraulici per affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 di Genzano e dell'automedica di Cisterna. Ma purtroppo il pensionato, molto conosciuto a Lanuvio, ex conducente di bus di linea, era deceduto, poco dopo il tragico ribaltamento del suo trattore.

(Foto-Video Luciano Sciurba)