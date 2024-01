Lanuvio, Tir che trasportava generi alimentari prende improvvisamente fuoco su via Nettunense (foto e video Luciano Sciurba)

Lanuvio, un grosso Tir che trasportava generi alimentari e altri prodotti per i grandi centri commerciali ha preso improvvisamente fuoco dal vano motore questa mattina intorno alle 11.30 su via Nettunense, al confine con Aprilia, in località Campoleone. Le fiamme si sono propagate a tutto il grosso camion con bilico in pochi secondi seminando il panico tra il fuggi fuggi generale di altri automobilisti e passanti. Una guardia giurata della Evolution Service Vigilanza, un ragazzo di Anzio, che transitava nella zona con l'autoradio di servizio, al km 14 di via Nettunense, si è subito fermato. Il vigilanete dopo aver soccorso il conducente, un uomo di circa 45 anni, che era subito sceso dall'abitacolo del camion in fiamme per mettersi in salvo, ha chiuso la strada e chiamato i soccorsi. La strada tra Cecchina e Aprilia, è ancora chiusa, con la Polizia Locale di Aprilia, Ariccia, Lanuvio, sul posto che hanno deviato il traffico in strade alternative, con file chilometriche in direzione Aprilia e Roma sulla statale Nettunense, in un tratto strategico molto trafficato. Mentre i vigili del fuoco di Aprilia e Pomezia, con due autobotti, arrivati sul posto in pochi minuti in tarda mattinata stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio del Tir, che nel frattempo si è sviluppato a tutto il lungo camion, cabina di guida e bilico, e al materiale di trasporto, alimentato dal gasolio dei serbatoi del motore, da dove è partito il fuoco a causa di un guasto probabilmente. Foto Video Luciano Sciurba