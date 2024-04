Oroscopo, perché la luna piena di maggio influenzerà (in peggio) il tuo segno zodiacale

Venerdì 26 Aprile 2024, 14:54

Il nome della luna piena a maggio mette in mostra quali sono tutti i cambiamenti in natura (e dunque le influenze sull'oroscopo). Gli indiani nordamericani ne parlavano come qualcosa di "floreale", in quanto l’aria era davvero pregna di tutti questi profumi di primavera. E che, in qualche modo, potevano persino condizionare alcuni agenti meteorologici nel favorire la rapida crescita delle piante. Tornando ai giorni d'oggi, con la luna piena di maggio 2024, però, ci saranno anche dei lati negativi per donne e uomini. Negli uomini potrebbe infatti favorire la frivolezza in ambito sentimentale, mentre per le donne potrebbe portare a galla dei problemi nascosti. Soprattutto se sono già presenti tante paure che le perseguitano. In questo caso, c'è bisogno che le donne rimangano calme ed equilibrate, perché il lato negativo di questa luna potrebbe accumularsi e interrompere l’armonia interiore. Il consiglio è anche quello di ricavarsi del tempo per sé stessi, per degli hobby. Di modo da scacciare quanto più possibile la negatività. Photo Credits: Shutterstock- Music by Korben



Leggi anche:-- Dieta della Luna, dimagrisci seguendo le fasi lunari: perdi fino a 2 kg in 1 giorno