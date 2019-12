Violenza donne, Lamorgese: «Più denunce e fiducia nelle istituzioni da parte delle vittime»

Più denunce e più fiducia nelle istituzioni da parte delle vittime di violenza. «Sempre più spesso le vittime si rivolgono ai presidi di polizia», dice il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che in un'intervista al quotidiano «Il Mattino» traccia un bilancio dei primi mesi della nuova legge Codice rosso. «In tre mesi, dal 9 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge sul cosiddetto Codice Rosso, al 30 novembre - spiega Lamorgese - ci sono già numerose denunce connesse alle nuove fattispecie di reato introdotte in materia di violenza di genere. Il dato, oltre a fornire l'ampiezza del fenomeno, consente di evidenziare come l'attività repressiva delle forze di polizia, ma anche di vicinanza alle vittime con l'impiego di personale altamente specializzato nella gestione di tali delicati eventi, abbia fatto crescere la fiducia nelle istituzioni da parte delle persone coinvolte da queste odiose condotte». Le vittime infatti, sottolinea Lamorgese, «si rivolgono sempre più spesso ai presidi di polizia, anche per il tramite di patronati o associazioni, denunciando gli autori e facendo in tal modo emergere il fenomeno nella sua reale dimensione».

