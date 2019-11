Femminicidi, Gualtieri: «Sbloccati i 12 milioni per gli orfani»

Sbloccati i 12 milioni per gli orfani dei femminicidi. Il ministro dell'Economia Gualtieri annuncia su Twitter che è pronto il decreto ministeriale per attivare il fondo. «I soldi - scrive il ministro Roberto Gualtieri - non restituiscono l'affetto mancato ma con 12 milioni da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro».

Già qualche settimana fa il premier Conte aveva assicurato che i fondi - fermi da un anno e mezzo per la mancanza dei decreti attuativi - sarebbe stati al più presto sbloccati. Adesso l'intervento del ministro dell'Economia alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza alle donne.

