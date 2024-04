Montefranco, tampona l'auto con a bordo la ex e il compagno e la distrugge a mazzate: arrestato 36enne

MONTEFRANCO - Sbarra la strada all’utilitaria nella quale ci sono la ex e il nuovo fidanzato della donna, scende dalla sua auto e prende a mazzate la vettura della coppia spaccando i vetri e la carrozzeria.

Il giovane alla guida, nonostante l’agguato, riesce a ripartire ma viene inseguito dal 36enne, che tampona l’utilitaria per bloccarne la marcia.

Prende a pugni i vetri ancora intatti nonostante le mazzate di qualche minuto prima, trascina fuori dal sedile passeggero la ex e le strappa il telefonino di mano perché capisce che la donna sta cercando di chiamare le forze dell’ordine.

A fermare la violenza saranno alcuni passanti, che intervengono rischiando la pelle e costringono l’ex a scappare via.

La sua fuga avrà le ore contate perché i carabinieri delle stazioni di Arrone e Ferentillo, dopo un’indagine lampo coordinata dalla procura ternana, gli mettono le manette per atti persecutori, minaccia, violenza privata e danneggiamento.

Ai domiciliari finisce un 36enne di Montefranco che la sera di Pasqua ha dato il peggio di sé mostrando una violenza da manuale.

La vittima, 34anni, di origini straniere ma residente a Montefranco, dopo aver rischiato la vita si convince a mettere nero su bianco la dettagliata denuncia nei confronti dell’ex compagno.

Racconta come da mesi sia costretta a subire lo stalking dell’ex fidanzato, che non si rassegna alla fine della tormentata storia d’amore. Le telefona di giorno e di notte, la tempesta di messaggi minatori, si apposta sotto casa, pretende di incontrarla per ricucire rapporti ormai logori e non vuole rassegnarsi ai no di lei.

La 34enne a un certo punto arriva a evitare di uscire di casa perché teme per la propria vita messa a repentaglio, racconta ai militari, dall’ex che diventa ogni giorno più violento.

La sera di Pasqua l’uomo incrocia l’utilitaria con a bordo la donna e il nuovo fidanzato, la blocca e inizia a colpirla con una grossa mazza di legno. Il giovane alla guida riesce a rimettersi in marcia, inseguito dall’ex compagno della 34enne che tampona la loro auto, trascina fuori la donna e le strappa lo smartphone di mano. In soccorso della coppia alcuni coraggiosi passanti, grazie ai quali si evita il peggio.

Quando arrivano i carabinieri il 36enne è sparito nel nulla.

Le indagini dell’arma, coordinate dalla procura, seguono le regole del codice rosso e vanno avanti spedite per tutelare la vittima, che la sera di Pasqua ha rischiato la vita a pochi passi da casa. Il gip firma l’ordinanza di custodia cautelare per il 36enne di Montefranco, che da due giorni è ai domiciliari.