Violenza donne, Conte: «Sbloccheremo a breve i fondi per gli orfani dei femminicidi»

Saranno sbloccati i fondi per gli orfani dei femminicidi, assicura il premier Conteche ieri ha incontrato la commissione parlamentare d'inchiesta. «Ho annunciato che a breve, di intesa con il ministro Gualtieri, sbloccheremo i fondi per gli orfani delle vittime di crimini domestici, mentre stiamo accelerando per l'immediata ripartizione alle Regioni degli ultimi fondi per i Centri antiviolenza», ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto ieri a palazzo Chigi i parlamentari della commissione di inchiesta sul femminicidio. «È forte e costante il nostro impegno. Le norme ci sono, le risorse faremo di tutto per incrementarle. Quello che ancora stenta a sedimentarsi, appunto, è una svolta culturale, necessaria per contribuire ad arginare questa inaccettabile e ingiustificata spirale di violenza. Proprio per dare un segnale ancora più forte in questa direzione oggi parte questo percorso comune con i parlamentari della Commissione di inchiesta sul femminicidio», conclude Conte.

«Un impegno che deve investire tutti, donne e in particolare gli uomini, e per cui ognuno di noi è chiamato a fare di più. Un impegno che assumo personalmente, anche attraverso attività di sensibilizzazione di cui mi farò promotore. Partendo proprio dai nostri giovani, dalle scuole che visiterò nelle prossime settimane con iniziative alle quali parteciperanno anche i parlamentari della Commissione», sottolinea il presidente del Consiglio.

