Femminicidi, oggi Conte incontra la commissione parlamentare d'inchiesta

Oggi la commissione di inchiesta sul Femminicidio incontra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Un confronto importante per fare il punto sulle politiche per il contrasto alla violenza di genere e mettere in campo le migliori azioni a tutela delle donne e dei minori coinvolti nei crimini domestici. #stopFemminicidio», ha detto la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio.

«Desideriamo ringraziare il presidente Conte che ha accolto volentieri la richiesta di incontro della nostra commissione in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne», la delegazione M5S nella commissione di inchiesta si è rivolta al premier in vista dell'incontro per sottolineare l'attenzione che Conte ha manifestato sul tema. «In più occasioni - si legge ancora - il presidente ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione al tema. La commissione d'inchiesta illustrerà il lavoro che sta svolgendo e metterà in particolare evidenza alcuni aspetti specifici, chiedendo un coinvolgimento della Presidenza del consiglio sulle azioni che riteniamo più urgenti».

