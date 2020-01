A Brasilia tre donne uccise in meno di 15 ore: è allarme femminicidi

Allarme femminicidi in Brasile. Tre donne sono state uccise in meno di 15 ore nella stessa regione di Brasilia, Samambaia: lo rende noto Tv Globo. In tutti i casi di tratterebbe di omicidi commessi da compagni, mariti o ex. Il numero di uccisioni ai danni di donne nella capitale brasiliana è così già salito a quattro dall'inizio del 2020. La prima vittima è una ragazza di 18 anni, morta dopo che il suo compagno le ha sparato. La seconda è stata accoltellata dopo una discussione, hanno detto gli inquirenti. Anche la terza vittima è stata assassinata dal compagno a coltellate, che l'hanno raggiunta al collo e al cuore. Quando i soccorritori sono arrivati, su segnalazione dei vicini, la donna era ormai senza vita.

