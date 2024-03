Un vasto incendio è divampato in un grattacielo in costruzione a Recife nello Stato di Pernambuco, in Brasile . Le fiamme stanno distruggendo l'edificio e i vigili del fuoco sono entrati in azione per domare il rogo, di cui non sono note le cause. Non ci sono vittime e gli edifici circostanti sono stati evacuati. (LaPresse)