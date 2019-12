In Italia una donna uccisa ogni tre giorni nel 2019

Una donna uccisa ogni tre giorni. E spesso per mano del proprio compagno. E' il bilancio dei femminicidi in Italia nel 2019, anche se i dati statistici parlano di un lieve calo. L'ultima ricerca di Eures - titolo 'Femminicidio e violenza di genere', del 31 ottobre scorso - parla di 94 omicidi con vittime femminili: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Anche se poi il conteggio purtroppo non si e' fermato nemmeno negli ultimi due mesi dell'anno.

Secondo lo studio Eures, nel 2018 le donne uccise erano state 142 (una in piu' dell'anno precedente) e in termini relativi l'anno scorso le vittime femminili hanno raggiunto il valore piu' alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente. In ogni caso, i dati destano preoccupazione: dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono state 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner.

