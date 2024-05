Lunedì 13 Maggio 2024, 18:53

Verrà presentato giovedì 16 maggio al Teatro Rossini «Roma tra le carte» (Edizioni Efesto), il nuovo libro di Luigi Stanziani che ha come protagonisti gli archivi della Capitale. Un testo originale e godibilissimo che rivoluziona l'immaginario dell'archivio come luogo arido e polveroso, offrendolo invece al lettore nella veste di spazio dove la città scrive se stessa e si racconta, in una “ordinaria amministrazione” che è poi la minuziosa gestione della sua vita quotidiana. Come mostrano eloquentemente i documenti scelti da Stanziani, si tratta di una quotidianità stratificata, che attraversa i secoli e connette le memorie ufficiali dei grandi fatti della storia con le minuzie della gestione amministrativa ordinaria, senza gerarchie ma anzi lasciandoci intuire quanto gli uni non siano pensabili senza gli altri. Alla presentazione interverranno, oltre l'autore, anche l'editore Alfredo Catalfo e lo storico Luca Giansanti.

L'autore

Luigi Stanziani è nato a Roma il 25.05.1956. Laureato alla Sapienza di Roma, in Lettere, indirizzo Storico/Geografico. Tesi: La Qualità della vita a Roma nella prima metà dell’Ottocento. Diplomato in Biblioteconomia presso la Scuola di Specializzazione della Biblioteca Apostolica Vaticana. Master in Indicizzazione dei Documenti d’Archivio presso l’Università Tor Vergata. Collaboratore delle riviste Voce romana; Incomune; Capitolium; Ambiente Italia; Quattroruote; Able (Rivista di e per disabili motori). Da cinquant’anni raccoglie libri, fotografie, dischi, carte e qualunque cosa scritta. Chissà che fine faranno?