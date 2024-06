Domenica 2 Giugno 2024, 07:55

Prendete il Gps, il computer, il telefonino, i droni, i missili a lunga gittata, la meccanica quantistica, l’informatica, il controllo numerico, la cristallografia a raggi X, la neuroanatomia, gli automi autoreplicanti, e ancora la teoria dei giochi col teorema minimax per il gioco a due a somma zero, sviluppato poi per giochi multipli da economisti e strateghi militari. Prendete la programmazione lineare, tecnica standard per dipanare la matassa della logistica oggi in uso per posizionare i server in un centro dati o per distribuire vaccini. E persino le onde d’urto, le sonde spedite su Marte, la strumentazione per combattere il cambiamento climatico. E non parliamo della fissione nucleare e della bomba atomica …. non c’è diavoleria della scienza e della tecnica contemporanea che non debba qualcosa alla mente straordinaria di John von Neumann, uno dei più brillanti geni dell’umanità che ha inventato il mondo in cui viviamo.



Dopo Maniac, romanzo dello scrittore cileno nato a Rotterdam Benjamín Labatut (Premio Malaparte 2023), che ricostruisce l’avventura sua e del gruppo di scienziati europei, emigrati come lui in America per sfuggire al nazismo e destinati a stravolgere la fisica del Novecento, Adelphi propone un altro libro avvincente dedicato a quel protagonista assoluto dell’innovazione da un divulgatore angloindiano (L’uomo venuto dal futuro. La vita visionaria di John von Neumann, traduzione di Luigi Civalleri). Attenzione però, quella di Ananyo Bhattacharya non è una biografia dello scienziato, ma una biografia delle sue idee. Il racconto portentoso della vita di un genio affidato alla vita delle sue idee che germogliano in altre menti eccelse fino a produrre le invenzioni più strabilianti e tragiche del nostro tempo.



E pensare che nulla destinava quel piccolo ebreo di Budapest, primogenito di una ricca famiglia ebraica, a tanta gloria. Il padre, banchiere, finanziere, consigliere economico del governo, nobilitato dall’imperatore Francesco Giuseppe, non voleva saperne che il figlio Janos studiasse matematica e infatti gli impose la laurea in chimica. Ma il piccolo Jancsi, che a sei anni era in grado di moltiplicare a mente due numeri di otto cifre, aveva i geni del nonno materno, Jacob Kann, acrobata del calcolo e, quantunque autodidatta, fondatore della prima rivendita di attrezzi agricoli in tutta l’Ungheria, sita al piano terra del palazzo di famiglia in viale Vaczi 62. Lì i Neumann von Margitta vivevano coltivando le arti, ricevendo ospiti illustri che prodigavano ai pargoli lezioni di prima mano di fisica, matematica, psicologia.



Allievo al ginnasio luterano, il giovane Jancsi, che disdegnava le lezioni di violoncello e come unico sport praticava l’entrata e l’uscita dalla vasca da bagno, fece colpo sui professori, e pubblicò il suo primo articolo sui polinomi ortogonali, famiglie di funzioni indipendenti che si possono combinare per formare tutte le altre funzioni di uno spazio, scomponendo per esempio in combinazioni più semplici il moto di una barca che beccheggia in mare. Era animato da una curiosità senza fondo, che lo spingeva oltre la superficie delle cose. Fu così che l’attrazione per la matematica divenne fatale, prima come mera speculazione, con l’ambizione titanica di salvare una disciplina in balia di una crisi dei suoi stessi fondamenti, dopo la scoperta di una falla negli elementi di Euclide, e poi passando alla dimensione applicativa di problemi logici e formali altrimenti astratti.



Mente inquieta, insaziabile, von Neumann passava da un campo all’altro dello scibile umano, fosse mosso da un indomabile fuoco interiore. Sembrava un cinico, ma era un appassionato. Era un solitario che amava la vita, l’alcool, le belle donne, e guidava come un pazzo, vedendo gli alberi andargli incontro fino a fracassare la sua Cadillac. Ma era dotato anche di un animo profetico, in grado prevedere con estrema lucidità gli effetti nefasti del progresso, anche se mai venne meno all’imperativo della conoscenza. Non c’è cura per il progresso, diceva. Ogni tentativo di incanalare l’esplosiva quantità di progressi porta alla frustrazione. L’unica sicurezza possibile, ai suoi occhi, stava nell’esercizio quotidiano del discernimento, che richiede tre qualità imprescindibili: pazienza, flessibilità, intelligenza.