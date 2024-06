Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:40

«Grazie, non me lo aspettavo. Ringrazio le ragazze e i ragazzi di oggi che troppo spesso sottovalutiamo e invece sono molto altro, una grande famiglia» Con queste parole Donatella Di Pietrantonio ha ringraziato per l’assegnazione del Premio Strega Giovani, ieri in un evento a Roma, al Teatro di Tor Bella Monaca, davanti a una platea di giovanissimi. «Mi sento di chiedervi scusa a nome di tutta la mia generazione che non ha preparato per voi il migliore dei mondi possibili», ha aggiunto la scrittrice abruzzese, data per super favorita. Il suo romanzo L’età fragile (Einaudi) rievoca un fatto di cronaca avvenuto nel 1997 nella sua terra, il delitto del Morrone in cui furono trucidate due ragazze in escursione sulla Maiella. «Un episodio che oggi chiameremmo duplice femminicidio», ha detto Di Pietrantonio. Il romanzo ha ottenuto 138 preferenze su un totale di 605, risultando il più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 103 scuole superiori in Italia e all’estero.



A seguire, Antonella Lattanzi, autrice di Cose che non si raccontano (Einaudi), con 72 voti, e Chiara Valerio, autrice di Chi dice e chi tace (Sellerio), con 67 preferenze. I tre libri ottengono anche un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega, che avverrà oggi al Teatro Romano di Benevento (diretta su RaiPlay, conduce Stefano Coletta). Tra Di Pietrantonio e Valerio si preannuncia un duello su chi guiderà la cinquina. «In Chi dice e chi tace - ha detto l’autrice di Scauri scatenando l’ilarità degli studenti - declino una mia vecchia ossessione: studiare moltiplica le possibilità di sedurre».

Tra gli altri favoriti per la cinquina, anche Paolo Di Paolo, autore di Romanzo senza umani (Feltrinelli), che punta sul «disgelo delle parole»; Raffaella Romagnolo con Aggiustare l'universo (Mondadori), sul rapporto tra una maestra e una bambina alla fine della seconda guerra mondiale; Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo), in cui l’autore torinese racconta il padre scomparso, un’autofiction in cui preferisce «restare sullo sfondo, in basso a destra». Buone chance anche per Melissa Panarello con Storia dei miei soldi (Bompiani): «Dopo che abbiamo liberato i nostri corpi la nuova frontiera deve essere quella del denaro», ha detto l’autrice che si firmava Melissa P. Non è detta l’ultima parola per: Sonia Aggio, con Nella stanza dell'imperatore (Fazi), Adrian N. Bravi, e il suo Adelaida (Nutrimenti); l’Autobiogrammatica di Tommaso Giartosio (minimum fax), Valentina Mira e Dalla stessa parte mi troverai (Sem), Daniele Rielli, con Il fuoco invisibile (Rizzoli).



L’evento di Tor Bella Monaca, condotto da Loredana Lipperini, è la prima tappa del nuovo progetto della Fondazione Bellonci Storie di Periferia. Riportare le periferie al centro della storia. Nel 2025 la premiazione verrà spostata a Caivano. Consegnati ieri anche il Premio Strega Giovani per la migliore recensione assegnato a Federica Pitone del Liceo Scientifico Statale Zaleuco di Locri (Rc) e il Premio Leggiamoci - Fiction for Future 2024, andato a Ludovico Colletta del Liceo Scientifico Statale 'Rossetti' di San Benedetto del Tronto, con una graphic novel dal titolo Shakespeare in… social love.