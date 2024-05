Marco Presta e il suo ultracentenario: "Campare 133 anni è pericoloso... Anche in un romanzo"

Mercoledì 29 Maggio 2024, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 19:39

L'humor si tinge di nero: il Marco Presta romanziere è figlio legittimo dell'umorista del Ruggito del Coniglio, ma dal suo punto d'osservazione dell'Appio-Tuscolano sa leggere in filigrana l'umanità, i suoi torpori, i lampi e le miserie o cattiverie. Per farlo in "Verso l'abisso fischiettando" costruisce un mondo in tutto simile a quello che vive per il suo Benjamin Button al contrario: Enrico ha un pregio che lo rende unico e un difetto che lo rende unico e bersaglio. Enrico è nato nel 1891, ha 133 anni quando ne parliamo e non muore. "Questa sua unicità - racconta all'Interrogazione del Messaggero, Marco Presta - prima suscita simpatia, come per il marziano di Flaiano, poi però questa immortalità scatena invidia, rancora. Come ogni "diverso" viene isolato e anche aggredito: deve vivere con la scorta, la politica che prima lo blandiva poi comincia a capire che proteggere uno come Enrico, così invidiato in tutto il mondo, è scomodo".

Colleziona i sassi, il positivo Enrico ex maestro di scuola: "Sono i sassi con cui gli ultrà anti-Enrico sfondano le sue finestre della sua umile casa a Montesacro: Enrico è un buono e uno che prova a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Ma è anche uno costretto alla sofferenza più indicibile: sopravvivere a tutti i suoi cari, ai suoi figli e nipoti. Una condanna, quello che sembrava un sortilegio benigno".

Il libro ha i suoi ribaltoni e colpi di scena, Marco non li svela ovviamente. "Magari un giorno ne faremo un film". Poi quando scegli un punto sul mappamondo dell'Interrogazione per il suo Enrico, alla fine, sceglie Montesacro. "Non è un grande viaggiatore è un lungopensionato, che all'Inps è costato un patrimonio, ma che preferisce il ritorno al viaggio. E il ritorno è anche il rientro dopo un periodo di allontanamento forzato per motivi di ordine pubblico".

Nalla formazione di Presta i momenti decisivi sono quelli vissuti da ragazzino con Dose, suo compagno di scorribande radiofoniche da tre decenni, ma anche le parole di Enrico Vaime allievo di Flaiano. "Maestri di commedia e quindi di vita".