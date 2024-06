Venerdì 7 Giugno 2024, 05:50

Il creatore di Jurassic Park Michael Crichton, prima di morire prematuramente per cancro nel 2008, a 66 anni, aveva venduto oltre duecento milioni di copie dei suo romanzi, una decina dei quali erano diventati dei film. Era stato lui stesso a dirigere Westworld, con Yul Brinner, e a creare il soggetto di quello che sarebbe diventato E.R. - Medici in prima linea. Impossibile elencare tutti i suoi romanzi di successo, da Andromeda a Congo, da Sfera al Mondo perduto. La stessa saga cinematografica di Jurassic Park, inaugurata nel 1993 da Steven Spielberg, ha fruttato ben 5 miliardi di dollari. Quando la vedova di Crichton ed erede della sua fortuna, Sherri, ha trovato in un cassetto un manoscritto incompleto intitolato Eruption, si è domandata se fosse possibile trovare qualcuno disposto a finirlo senza tradire le intenzioni dell’autore. «Per anni ho cercato inutilmente possibili collaboratori - ha detto la vedova Crichton - finché ho incontrato James Patterson».





Ovvero l’autore più di successo d’America, e anche il più ricco del mondo, con 400 milioni di copie vendute a 77 anni. È stato lui a creare la serie di Alex Cross, e delle donne del club omicidi, a scrivere bestseller con co-autori d’eccezione, come Bill Clinton e Dolly Parton.

Patterson ha accettato con gioia l’incarico e ha cominciato a lavorare. «Ero un grande fan di Michael Crichton - ha detto al Los Angeles Times - credo di avere letto ogni cosa che abbia scritto. E quando è morto, mi sono detto “Oh no per favore, voglio un altro libro”». Il lavoro è stato sempre sottoposto all’attenzione di Sherri (Patterson è uno dei pochi scrittori a usare anche il fax per le correzioni).

Eruption è appena uscito anche nell’edizione italiana, edito da Longanesi. Difficile dire dove Patterson sia intervenuto per continuare il lavoro, anche se di certo la scena in cui si ricorda il presidente Obama nella sua operation room durante la missione contro Osama bin Laden non può che essere stata scritta da lui e non da Crichton, che nel 2011 era già morto.

Il libro è ambientato a Big Island, l’isola più grande delle Hawaii, dove il gigantesco vulcano Mauna Lea sta per risvegliarsi, e il vulcanologo John MacGregor viene arruolato dal Pentagono per risolvere un problema di non poco conto: la lava minaccia un deposito di sostanze tossiche che risale alla guerra fredda. Aveva fatto le spese di quel progetto segreto chiamato “morte nera” anche la biologa Rachel Sherrill, che aveva visto alberi morire all’istante, disintegrandosi, e che era stata cacciata dai marines da quel giardino botanico, che era stato cancellato dalla faccia della Terra.



Come in ogni film hollywoodiano che si rispetti (ed è fatale che anche questo libro abbia una degna trasposizione in film d’azione), la posta in gioco è altissima: naturalmente bisogna salvare il mondo, e bisogna farlo al più presto. Tra antiche leggende hawaiane, come quella della dea Pele, «colei che modella il sacro suolo», e la ricerca creativa di soluzioni moderne per evitare l’imminente catastrofe, il romanzo avanza con un ritmo implacabile, in quelle isole Hawaii dove la saga di Jurassic Park era iniziata.