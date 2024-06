Luce d'autore e forme cangianti, Francesco Mercandante espone “Il Colore della gente”: il 21 giugno a Roma il riconoscimento per il suo percorso

Una luce che si staglia tra le fessure di angoli reconditi, rifrangendo spazi illuminati dal sole, e creando giochi di ombre e riflessi sgargianti. Una luce a tratti soffusa e apparentemente fioca, ma pronta a divampare per liberare tutta la sua energia. Una luce ora piana, talora distesa, poi armoniosa, ma al contempo dirompente, intensa, accecante. La luce che sgorga dall’anima di chi concepisce un’idea e la nutre di pensieri, di impressioni, di tratteggi pronti a prendere una forma, un colore, un'immagine.

Francesco Mercadante è un artista il cui talento si esprime in primis nella foto d’autore e Il Colore della gente è il titolo del suo ultimo progetto. Una sua opera (vedi foto) è stata selezionata per il Premio Artista nella storia con la recensione di Josè Dalì, figlio del grandissimo Salvator Dalì. La cerimonia che si terrà a Roma il 21 giugno prossimo al Teatro Italia dà così il giusto riconoscimento a quell'itinerario di immagini in continuo divenire, che proiettano sul mondo luci e forme inedite e creando un concetto nuovo di arte, con diverse interpretazioni di quest’ultima.

Un percorso che si sviluppa tra pieghe di luce che dialogano tra di loro, aprendo strade sempre nuove in una ricerca continua della sperimentazione ed in un contesto fotografico teso all’indagine emotiva ed ineffabile, ma al contempo con una cura peculiare per l’aspetto socio-culturale.

Una luce d’autore, la sua, che ridefinisce un soggetto apportandone una forma sempre nuova perché, ritagliando quello spazio di luce, ecco che le ombre si eclissano per far risplendere l’essenza profonda del pensiero elargito attraverso l’immagine. Angoli remoti ritratti attraverso contorni sospesi e immersi in questa luce chiaroscurale che avvolge ogni frangente emotivo del nostro pensiero, ritraendolo entro un contesto intimo, sfuggevole ed essenziale. Una città tempestata di colori e dove la luce rappresenta la fioritura stagionale che adorna i balconi delle case, delle piazze, e dei giardini, mentre le forme si scambiano tra di loro, incastrandosi in uno sfondo variopinto e mutevole, come i pensieri che rincorrono l’idea dentro di noi, nei pressi di un osservatore attento e immerso a scrutare ogni dettaglio.

All’orizzonte è possibile scorgere il segno del cambiamento discernendo le varie sfumature apportate dall’artista e dal suo approccio antropologico-culturale. Uno sguardo fisso alla natura umana che valorizza ogni gesto attinente a tale ambito, con una predilezione per la linea razionale, conscia di essere e di esserci in questi contrasti di colori, di luci e di ombre che si interscambiano di continuo creando rifrazioni sorprendenti.