Lunedì 3 Giugno 2024, 05:00

A pochi chilometri da Vienna, nella clinica di Kierling (oggi “Museo Kafka”), il 3 giugno 1924 moriva per una devastante tubercolosi laringea Franz Kafka, che era nato a Praga il 3 luglio 1883, da una famiglia ebraico-tedesca. Il padre era un self-made man, proveniva da un villaggio boemo, aveva lavorato duramente e alla fine era riuscito ad aprire un negozio di merceria elegante nel primo distretto della capitale, aiutato dalla dote di Julie Löwy.



L’atmosfera piccolo-borghese familiare pesò sullo scrittore: l’ombra del padre si trasformò in quella insormontabile della Legge, verso cui Franz si sentiva sempre impari. Un indeterminato senso di colpa lo accompagnò per tutta la vita, e proprio da questo sentimento, attraverso lunghi processi di maturazione, dovevano distillarsi alcune delle opere più sublimi della modernità. Lui, ebreo tedesco-praghese, che all’inizio del Novecento si sentiva già uno straniero in patria, avvertiva la perdita dell’identità. Nel suo famoso apologo, Davanti alla Legge, chiave di volta del romanzo Il Processo, il protagonista trascorre l’esistenza in attesa di un permesso di entrare nella “Legge” che non riceve, perché ormai non c’è più un’autorità esterna: l’uomo deve trovare in sé l’imperativo di penetrare, malgrado paure e apparenti divieti, nella dimensione che Kafka, all’unisono con la sua tradizione, chiama la “Legge”. Una tensione, dolorosa, caratterizza la sua opera oscillante tra una vita “normale” (di una “norma” sempre più problematica) e l’anelito di tutto se stesso verso la scrittura, vissuta come liberazione, ma anche come trasgressione e omissione.



Lo scrivere (inteso come totalità) lo allontanava dal comandamento - ebraico e borghese - del matrimonio: così si consumò il rapporto con Felice, la fidanzata berlinese, in centinaia di lettere per cinque anni tra proposte di matrimonio - che significava entrare nell’ordine sociale - e fuga nella letteratura.



Vi è un’inquietante analogia tra il grande mondo e la sua vita: lui vive la disgregazione del plurisecolare Impero austro-ungarico, l’età delle rivoluzioni, a cominciare da quella in Russia che si riverbera nell’Europa centrale, costellata da una montante violenza antisemita, cui i suoi amici rispondono con il progetto sionista di tornare in Palestina, la vera patria degli ebrei. Kafka era attratto e insieme respinto da questo sogno: è che lui si considerò sempre il «più occidentale» degli ebrei, totalmente assimilato e perciò consapevole di aver perso tutte le radici: non poteva condividere più la radice ebraica, né l’ideale sionista, né l’identità ceca, tanto meno poteva aderire al nazionalismo germanico. Scrittore in tedesco, che tuttavia non considerava il tedesco la sua lingua, viveva come ebreo senza più tradizione.



Dove la salvezza? Nella scrittura: in questa «battaglia per l’esistenza». Kafka è il principale scrittore della modernità che parte dalla consapevolezza di un fallimento, che è più epocale che individuale. A Max Brod, l’amico di una vita, Kafka consegnò ben due testamenti con l’esplicita richiesta di bruciare tutto ciò che aveva scritto: lettere, diari, frammenti, abbozzi, disegni, tutto. Ma l’amico lo “tradì”: conservò tutto e quando nel 1939 le truppe di Hitler occuparono Praga, Brod fuggì con l’ultimo treno utile portando in salvo l’intero lascito di Kafka.

In questi giorni è stato ripubblicato l’intero carteggio Franz Kafka – Max Brod. Un altro scrivere. Lettere 1904-1924 a cura di Marco Rispoli e Luca Zenobi per la collana “La Quarta Prosa” di Neri Pozza. Gli epistolari sono indispensabili per comprendere veramente Kafka. Sublime è quello con Milena Jesenská, l’amica intellettuale e sua traduttrice in ceco. Sulla sua figura è appena uscito il romanzo di Monika Zgustova, Sono Milena da Praga (Castelvecchi), mentre l’altro grande carteggio con Felice Bauer è stato commentato da Elias Canetti in un saggio appena pubblicato, Processi. Su Franz Kafka (tr. di R. Colorni e A. Vigliani, Adelphi).



L’intima tragedia di Kafka è stata compresa al meglio da Walter Benjamin già negli anni Trenta in una serie d’interventi ora disponibili in una preziosa silloge Il mio Kafka. Scritti, lettere, Frammenti a cura di Massimo Palma e Leonardo Arigone (Castelvecchi).

Nel 1917 Kafka si ammala di tubercolosi, capisce che è la fine. Si ritira per alcuni mesi in campagna e scrive – su dei quadernini - i famosi Aforismi di Zürau (dal nome del villaggio), pubblicati da Adelphi a cura di Roberto Calasso. In quelle considerazioni in bilico tra la vita e la morte, Kafka ha la sua estrema illuminazione: «In teoria vi è una perfetta possibilità di felicità: credere all’indistruttibile e non aspirare a raggiungerlo». In una lettera a Brod affiora ancora più esplicita la sua intuizione mistica, quasi cabalistica: «Credere al decisamente divino e non aspirare a raggiungerlo». È uno sconcertante percorso labirintico quello che intraprende Kafka: si avventura in un itinerario di solitudine e di disperazione che paradossalmente però ammette un ultimo, serotino bagliore, nell’attesa del “messaggio dell’imperatore”: «Ma tu siedi alla finestra e immagini che giunga a te, quando scende la sera».