Addii al nubilato, da Diletta Leotta a Clizia Incorvaia i look delle vip: gli abiti sono (quasi) da sposa

Questa è (decisamente) Ibiza: la meta più gettonata per gli addii ai nubilati vip, che in questi giorni si stanno tenendo a decine. Non solo Diletta Leotta, anche Clizia Incorvaia: Cecilia Rodriguez, invece, ha già dato a maggio ma è ora Ignazio Moser a festeggiare l'addio al celibato sempre sull'isola. Tra tripudio di abiti quasi da sposa, costumi bianchi e manicure in tinta ecco tutti i look sfoggiati dalle future spose (da cui si può prendere spunto).