A vent’anni dalla scomparsa, avvenuta il 4 giugno 2004, il grande Nino Manfredi rivive in un libro-biografia, Tanto Pe Sognà. La vita secondo Nino Manfredi, in edicola domani con Il Messaggero: un viaggio tra spettacoli, film e canzoni alla scoperta dell'uomo e dell'artista, ma anche della città di Roma e di quella romanità incarnata così vivacemente dai suoi personaggi. Nato a Castro dei Volsci, ma romano d’adozione (il padre fu trasferito nella Capitale all’inizio degli anni Trenta), Manfredi – scrive l'autrice, Valeria Arnaldi - «aveva gli occhi accesi, che sapevano tenere inchiodati alle poltrone, e il sorriso aperto, ma anche una nota di malinconia, a volte poetica, a volte più cinica, non di rado struggente. E quella nota, mescolata al senso del dovere e alla lotta per la giustizia, è stata anche la chiave per raccontare i molti “sconfitti” cui ha saputo dare voce in tanti ruoli fino a farne quasi eroi tragici».

LA FILOSOFIA

In undici capitoli il libro racconta la “filosofia del vivere” di Manfredi, attraverso interviste d'epoca e i personaggi dei suoi film: l'approccio al lavoro, l'amore per Roma e la romanità, la filosofia dell'amore, il suo impegno politico. Fu noto il suo impegno in occasione del referendum per l'abrogazione del divorzio: Manfredi voleva che il divorzio restasse un'opzione per tutti, nonostante il matrimonio felice con Erminia Ferrari, da cui ebbe tre figli. «Perché io sono a favore dell'indissolubilità del matrimonio riuscito e non di quello fallito, perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane e delle botte con intervento dei vicini». La biografia racconta la vita dell'artista usando ove possibile le sue parole, ripercorrendo le sue dichiarazioni in tv e sulla stampa, e citando aneddoti storici sulla sua carriera. Come il famoso viaggio in America per portare in tournée il suo Rugantino, o le presunte, chiacchierate frizioni con il collega Alberto Sordi. Un viaggio attraverso tutti i suoi film, gli spettacoli e le canzoni, riuniti non in ordine cronologico ma per argomento: dall'esordio con Domenico Gambino nel 1949 (Torna a Napoli), ai lavori con Antonio Pietrangeli, Steno, Sergio Corbucci, Luciano Salce, Luigi Zampa, Dino Risi, Ettore Scola ma anche l'esordio fulminante con Per grazia ricevuta (miglior esordio nel 1971 al festival di Cannes). Il tutto senza dimenticare la tv (tra i tanti lavori, lo storico Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, cui è dedicato un capitolo), il teatro, la rivista, la commedia musicale, i varietà televisivi e radiofonici Rai, le canzoni.

LA TAVOLA

Ogni capitolo è caratterizzato da una sua frase e un sottotitolo: si comincia con “Una piccola pietruzza” (Filosofia del vivere), si prosegue con “Fusse che fusse”(Filosofia delle radici), e ancora “Quarche volta ha da sgobba’” (Filosofia della romanità), “Chi te sposi, figlio mio?” (Filosofia dell'amore), “Da omo a omo, mi permette?” (Filosofia dell’uomo comune), “Ah!, tu hai fatto questo?” (Filosofia del lavoro), “Se voi esse' un uomo, strappate er còre” (Filosofia della giustizia), “Senti che profumo arzillo” (Filosofia della tavola), “Sembra vero!” (Filosofia di Geppetto), “Un friccico ner core” (Filosofia della voce) fino allo struggente “L’addio”. Un posto a parte hanno la filosofia delle radici, per lui che da romano acquisito ebbe sempre la Ciociaria nel cuore, e il gusto, con la tavola - da lui amatissima – ritratta nelle sue canzoni e resa immoratale dalle immagini dei suoi film.