Domenica 2 Giugno 2024, 07:45

«Onora il padre e la madre» non è solo un comandamento biblico. La sua ferreità può alimentare l’ingiunzione terribile che incombe sulla nostra psiche proibendo qualsiasi accusa contro quei genitori a cui siamo fatalmente e casualmente legati da un doppio legame feroce per cui non faremmo che aumentare la nostra sofferenza se ci scagliassimo contro le uniche figure sulle quali può appoggiarsi la nostra sopravvivenza dopo la nascita. Eppure le famiglie possono diventare davvero gorghi di cattiverie gratuite che lasciano cicatrici sanguinanti sin nell’età adulta. Come è accaduto per la tragedia greca, sembra che solo la letteratura possa affrancare da questa spirale, infrangendo la lettera del decalogo e mettendo in scena il doloroso processo al padre e alla madre indegni del loro nome.



Si può rilevare una tendenza a sobbarcarsi questa elaborazione in alcuni romanzi pubblicati recentemente a partire da Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, in cui la protagonista Rosa si ribella al padre e ai fratelli, fino a Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, finalista al Premio Campiello, pervaso da una sentenza lapidaria contro la Madre divoratrice: «Mi fa schifo chi mi ha messo al mondo». Dopo la morte del padre, la rabbiosa Angela Izzo, già presente nei precedenti L’abusivo e Signore delle lacrime, riproduce la cattiveria della nonna di Antonio e si erge in una postura conflittuale col mondo ringhiando il suo odio e il suo malefico sarcasmo.



Il padre all’opposto rappresenta la borghesia napoletana e non si sa se sia rimasto irretito dalla moglie per amore invincibile o come risultato di una manipolazione. «Che ne sai tu e chello c'aggio supportato io dint' 'a vita mia» gli dice svelando una lettera di un frate dell'Umbria che chiede una foto del fratello, il tenente Antonio Franchini caduto nel 1944. Davanti al padre «svuotato e inerme» il narratore comprende impara quanto sia macabro l’inganno dell’eroismo e riflette sull'infanzia che «crede nei mostri che crea, materializza le apparizioni in cui crede, vive per anni in una febbre fantastica che brucerebbe un adulto in un giorno solo, poi questa intensità sfuma, ma non tutto scompare completamente. E quando giunge la consapevolezza, il danno oramai è fatto». Franchini dispiega tutto il potere dell'ombra che incombe sui rapporti familiari, la fissa con la tremenda oggettività che elabora inesorabilmente il buio, sublimando senza redimere, unico luogo per la liberazione dalla trappola del comandamento e della protesta.

Romana Petri aveva già approfondito questo universo lacerante con Mostruosa maternità e ora, dopo aver raccontato una famiglia piena di dolcezza, di senso dell'avventura e del mito ne Le Serenate del ciclone dedicate al padre autobiografico, ne fornisce il controcanto traumatico e cocente in Tutto su di noi. Marzia Marziali, «dall'andatura marziale», è un personaggio, ma anche un gioco linguistico in cui si manifesta l'ironia tragica e il pragmatismo illuminato tipico di Petri in cui il femminile si integra pienamente con il maschile, appropriandosi di qualità che il maschio subdolo e presuntuoso gli vorrebbe da sempre negare. Marzia è circondata da un padre che tende trappole psicologiche e compie gesti vicini alla tortura, da un coniuge infedele e da un fratello indifferente, costretta in una scuola di rabbia e morbosa dedizione. Sa che «nella vita è tutta questione di allenamento», ma è veramente difficile da sopportare l’abisso di sadismo che la madre le rivela dopo la morte del padre. La nevrosi è ancestrale, ma l’ambiente la genera in una costante, quasi ridicola coazione a ripetere. Da qui Epigenetica di Cristina Battocletti dove Maria, condizionata dai traumi dell’infanzia reitera gli errori della madre allontanandosi dalla famiglia e affermandosi come scrittrice, senza però avvertire nella realizzazione alcun senso di riscatto o redenzione. Alla fine il groviglio del passato sembra snodarsi in una simmetria vertiginosa. Ritrova il figlio adulto che le ricorda un suo saggio sull’infelicità che gli è particolarmente piaciuto. Lei risponde: «Ci sono dentro da sempre». E lui replica: «Hai voluto rimanerci dentro». Lei rilancia: «Ho inseguito la scrittura». E lui secco: «E adesso insegui tuo figlio».



Le atmosfere oniriche di Marabbecca di Viola Di Grado conferiscono invece una sinuosità e una vibrazione peculiari al dedalo tortuoso delle nevrosi familiari. Clotilde è inseguita da Angelica, responsabile dell'incidente che ha mandato in coma il suo ex compagno Igor. Tra loro nasce un legame sensuale e indecifrabile che sembra liberare Clotilde dalle sofferenze della vita e da un rapporto nevrotico con la madre che le chiede il perché del suo odio. In un avvitamento inestricabile sono i figli che devono dare conto delle loro reazioni come se fossero colpevoli. E solo uno stato di sfinimento e di rassegnazione sembra liberare da quell’impossibilità di accusare i genitori. L'unica via d’uscita possibile alla tragedia è così l'azzeramento di ogni reazione e sentimento: «Nulla. Non mi hai fatto nulla. E non ti odio. Non provo nulla. Non provo nulla per nessuno».