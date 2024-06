Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Alla fine ha prevalso la super favorita della vigilia, l’autrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, che con i 248 voti assegnati al suo romanzo L’età fragile (Einaudi) guida il plotone dei finalisti del Premio Strega, proclamati ieri al Teatro Romano di Benevento. Un libro che parla di un duplice omicidio avvenuto nel 1997 nella sua terra: «Il titolo potrebbe essere le età fragili - ha detto sul palco - ogni fase della nostra vita ci espone alla caduta, al dolore». Di Pietrantonio, che ha già ottenuto lo Strega Giovani, martedì scorso a Tor Bella Monaca, è stata la più votata anche nel Toto Strega, il gioco ufficiale della Fondazione Bellonci, via Instagram. Nel corso della serata, condotta da Stefano Coletta e trasmessa in diretta su Raiplay, sono stati intervistati i dodici candidati, mentre veniva completato lo spoglio dei voti, fino all’annuncio finale di Melania M. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del Premio Strega. Padrone di casa il sindaco Clemente Mastella, che ha lanciato la candidatura di Benevento come «capitale della cultura» e ha invitato ad applaudire gli scrittori, «elemento di libertà di questo Paese». Non è emersa la tradizionale cinquina, bensì una sestina. Questo perché, come spiega la Fondazione Bellonci, secondo il regolamento del Premio, «se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo», accede alla seconda votazione «il libro con il punteggio maggiore».

SORPRESE

Qualche sorpresa è emersa dalla classifica dei finalisti. Secondo è Dario Voltolini che con il suo Invernale, il racconto a tratti struggente di suo padre macellaio, ottiene il secondo posto con 243 voti: «Penso di avere imparato il mestiere di scrivere, per fare un ringraziamento a mio padre e al suo lavoro». Terza, Chiara Valerio, che con Chi dice e chi tace (Sellerio) ha ottenuto 213 voti: «Il personaggio di Lea è ispirato a mia madre, che aveva maledetto la parola scritta». A seguire, Romanzo senza umani, di Paolo Di Paolo (Feltrinelli) con 195 preferenze: «Le parole - ha detto - sono un’arma disarmata, qualcosa che fa la differenza». Quinta è Raffaella Romagnolo, che ha ottenuto 193 voti per Aggiustare l’universo, (Mondadori). Una storia ambientata nel dopoguerra, sul rapporto speciale tra una maestra e una bambina: «Ho capito il senso di questo romanzo durante la pandemia - ha detto l’autrice piemontese - dovevo guardare con la necessaria distanza a una tragedia del passato. Quale ruolo poteva avere la scuola, in termini di ripartenza?». Il sesto incomodo è Tommaso Giartosio, che è riuscito a entrare tra i finalisti con Autobiogrammatica, edito dalla casa indipendente romana Minimum Fax, che riesce nuovamente a fare breccia (era successo anche con Veronica Galletta). «Per scrivere un libro ci vuole amore - ha detto - uno dei personaggi è un professore che riesce a trasmettere amore per la lingua».

IL SEGGIO

Hanno espresso preferenze 626 votanti su 700: ai 400 tradizionali Amici della domenica si sono affiancati 245 voti espressi da intellettuali e studiosi indicati da 35 Istituti di cultura italiana all’estero, 30 lettori forti selezionati e 25 voti collettivi. Non ce l’hanno fatta i restanti sei candidati: Antonella Lattanzi, autrice di Cose che non si raccontano (Einaudi), che ha ottenuto 153 voti; Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), 146 voti; Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), 116; Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM), 101; Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), 79; Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi), 65.

Molto soddisfatto Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci che organizza il premio: «Tutti gli incontri che abbiamo fatto - ci dice - sono stati molto affollati. L’idea di portare i libri alle persone, portare i libri nei festival, nei teatri, nelle scuole, nelle librerie, funziona». Mediamente, ha aggiunto Solimine, «i libri partecipanti hanno incrementato le vendite del 200%, alcuni molto di più». La premiazione dello Strega Giovani a Tor Bella Monaca, martedì scorso, «è stata molto toccante, trovo che sia un atto di coraggio averlo fatto in un quartiere così difficile».

Chiediamo a Stefano Petrocchi, che della Fondazione è direttore, quali siano i temi prevalenti di questa edizione. «Al di là di un ventaglio di stili diversi - risponde - l’autobiografia, il romanzo assimilabile al giallo, o più lirico, noto che questi libri partono quasi tutti da un forte evento simbolico una crisi, un trauma che è alle spalle rispetto al momento della narrazione». È il caso del duplice omicidio di Donatella Di Pietrantonio, la morte del padre di Voltolini, o quella di Vittoria nel romanzo di Chiara Valerio. Si racconta un percorso di riabilitazione dei personaggi, di ricostruzione di sé stessi. Forse perché molti di questi libri sono stati scritti durante la pandemia». In veste di presidente di seggio, Melania G. Mazzucco: sarebbe spettato all’ultima vincitrice, Ada D’Adamo, scomparsa prematuramente.

TOUR DE FORCE

Ora per i finalisti comincia un nuovo tour de force di presentazioni in 19 tappe, tra i quali anche una data all’estero, come da tradizione. Questa volta a Bruxelles, il prossimo 11 giugno. Il libro vincitore sarà invece proclamato, secondo tradizione, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il 4 luglio, nel corso di un evento che sarà trasmesso in diretta su Rai3.