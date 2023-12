Venerdì 8 Dicembre 2023, 13:46

L'EVENTO

ARRONE Promuovere il territorio potenziando l'attrattiva turistica. E per le festività natalizie il Comune di Arrone si è dotato di un marchio che raccoglie tutti gli eventi che animeranno il borgo da oggi al 14 gennaio e che verrà affisso su tutti i negozi. «Abbiamo dato una forma organica alle iniziative natalizie con il brand "Arrone NatalÈ" - ha spiegato il sindaco Fabio Di Gioia - coinvolgendo le tante associazioni, i commercianti ed i cittadini. Il nostro territorio sta crescendo, lo vediamo dagli incrementi di presenze turistiche che nel 2022 si attestano intorno alle 15.000, un dato tra i più significativi della provincia ternana, per questo vogliamo puntare su vivacità culturale ed impegno sociale». Il calendario arronese è veramente ricco e variegato interessando anche le frazioni di Casteldilago e Buonacquisto. Tra gli eventi principali il ritorno del Presepe vivente all'antico Castello medievale dopo ben 3 anni di assenza e in collaborazione con il Gruppo speleologico di Terni "I Pipistrelli", dalla torre campanaria che dall'alto dei suoi 17 metri domina tutta la vallata della bassa Valnerina, la "discesa degli Angeli" fino alla capanna della Natività, la prima edizione dei mercatini di artigianato e di prodotti locali, il falò in piazza, la "Venuta", della Madonna di Loreto, la mostra dei Presepi a cura dell'Associazione Tempus Vitae di Terni, laboratori e giochi per i più piccoli, musica per le strade e concerti, incontri a tema, il musical-teatrale sui rituali e le tradizioni del periodo natalizio. Poi il Gruppo campanari di Arrone che per il quattordicesimo anno propone "Suoniamo i Campanili d'Europa per sostenere i diritti umani" in contemporanea con i campanili di tutta Italia ed Europa.

«Con la suonata di quest'anno - ha evidenziato il presidente Tullio Antonelli - intendiamo rivolgere una preghiera per il popolo Ucraino e per quello del Medio Oriente, affinché cessino immediatamente queste devastanti guerre. Rivolgeremo, come di consueto, un pensiero ed un augurio di pronta rinascita alle zone colpite dal sisma, consapevoli che mai come ora occorre un messaggio di speranza per richiamare con forza l'attenzione per il rispetto dei diritti umani». Il momento ufficiale di inizio delle celebrazioni delle festività natalizie è alle ore 17 di oggi con l'accensione dell'albero in piazza Garibaldi e delle luminarie disseminate per le vie del borgo. «Gli eventi sono tantissimi - ha concluso il sindaco - e vale veramente la pena andarli a vedere perché saranno sicuramente apprezzati da tutti i visitatori ».



