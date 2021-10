Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 12:25



Seggi elettorali aperti oggi 17 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani 18 ottobre, dalle 7 alle 15, per scegliere al ballottaggio il nuovo sindaco di Latina tra Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo. Un appuntamento che chiama a raccolta oltre i centomila elettori del capoluogo pontino. Al primo turno si era presentato, nelle 116 sezioni dislocate sul territorio comunale, il 61,18% degli aventi diritto.

Gli elettori troveranno sulla scheda elettorale le due opzioni contraddistinte dai nomi e cognomi dei due candidati al ballottaggio, in corrispondenza dei quali nell'area sottostante sono indicati i simboli delle liste delle rispettive coalizioni. Nel caso specifico di Latina, rispetto al primo turno, c'è la novità del simbolo del M5s collegato al candidato Coletta, in quanto l'alleanza è stata formalmente stretta all'esito del risultato della competizione del 3 e 4 ottobre scorsi. Il voto al ballottaggio si esprime attraverso apposizione di un contrassegno sul candidato prescelto. Vince chi prende più voti.

RINNOVO TESSERA

Chiunque, oggi e domani, si trovasse nella necessità di dover richiedere una nuova tessera elettorale, per potere esercitate il diritto al voto in questo secondo turno delle amministrative 2021 di Latina, dovrà recarsi direttamente alla sede comunale di via Ezio (oppure nelle sedi dei rispettivi Borghi di competenza). Le richieste verranno evase in tempo reale, compatibilmente con l'eventuale tempo di attesa dovuto al numero di utenti presenti. Gli uffici resteranno aperti negli stessi orari in cui sono aperti i seggi elettorali.

COVID

Gli elettori in quarantena, isolamento fiduciario o trattamento domiciliare per Covid-19 posso presentare richiesta di voto domiciliare. Necessaria la certificazione da parte della Asl. Per questa ragione l'azienda sanitaria ha messo a disposizione l'indirizzo mail medicisisp@ausl.latina.it e il recapito telefonico dedicato 329.2609075 per la comunicazione dei dati anagrafici degli interessati. Una volta ricevuto il certificato la Asl è a disposizione negli stessi orari di apertura dei seggi - lo stesso dovrà essere inviato via mail a elettorale@comune.latina.it , via Pec a elettorale@pec.comune.latina.it o consegnato a mano da un delegato presso l'Ufficio Elettorale in via Ezio 36. L'elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al proprio domicilio.

PRONTOBUS

Contattando la centrale operativa del comando di Polizia Locale (telefono 0773/4666320-4666333) è possibile attivare il servizio Prontobus per il trasposto di elettori diversamente abili, con mezzo adibito per carrozzati e utenti parzialmente autosufficienti.

DIVERSA UBICAZIONE

Come nel caso del primo turno, il Comune di Latina ha precisato attraverso il sito istituzionale che le sezioni numero 4 5 26 27 101 con sede nella scuola elementare Gionchetto di via Gran Sasso d'Italia, sono state spostate all'istituto comprensivo Giovanni Cena in via Lepanto 2.



