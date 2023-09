Lunedì 25 Settembre 2023, 09:42

Un'anfora romana di epoca repubblicana, perfettamente conservata, e un antico manufatto di tufo locale, sono stati rinvenuti nei fondali di Ventotene nel corso di un'operazione congiunta tra la Stazione Navale di Civitavecchia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina. Durante le immersioni nella parte meridionale dell'isola, i sommozzatori delle Fiamme Gialle con l'ausilio del guardacoste "G.210 Finanziere Marra" e del Bso 124 e con il supporto dell'elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare hanno seguito le indicazioni della Soprintendenza, consentendo il recupero di un'anfora romana del tipo "Dressel 1B", tipica dell'area tirrenica e risalente alla fine del II secolo a.C. e alla metà del I secolo a.C.

Il prezioso reperto è stato trovato intatto sul fondale insieme a un manufatto di tufo locale di forma cilindrica. Per portare in superficie questi tesori, sono stati utilizzati palloni di sollevamento e reti appositamente progettate.Una volta recuperati, i reperti sono stati trasportati alla Caserma "Finanziere Mare Francesco Nunziale", dove sono stati immersi in vasche con acqua dolce per la desalinizzazione, un passaggio cruciale per la loro conservazione a lungo termine. L'anfora romana rappresenta una preziosa testimonianza storica del periodo repubblicano e della vita nell'antica Ventotene. Il manufatto di tufo, invece, è stato ricondotto alle cave locali, già sfruttate in epoca romana per la costruzione della celebre Villa Giulia e successivamente utilizzate per l'edificazione del noto carcere borbonico di Santo Stefano e per la neo-colonizzazione dell'isola.Ulteriori ricerche subacquee hanno suggerito che il manufatto lapideo faceva parte di un insieme di blocchi squadrati che probabilmente appartenevano a un'imbarcazione da carico naufragata in passato.