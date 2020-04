Ritrovata a Ponza un'anfora risalente all'epoca neopunica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stata abbondata tra i rifiuti di una discarica, probabilemente senza aver contezza del suo valore. Un'anfora, risalente all'epoca neopunica, è stata ritrovata per puro caso da un cittadino sull'isola di Ponza che ha pensato bene di darne notizia ai carabinieri della locale stazione.Gli uomini dell'Arma l'hanno prelevata e hanno subito contattato a contattare la responsabile territoriale della Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti, che ha disposto la consegna al personale del Comune di Ponza per la custodia in locali idonei.Il reperto archeologico è un’anfora neopunica con corpo cilindrico e coppia di piccole anse a maniglia verticale impostate nel primo terzo superiore del corpo sul punto di massima espansione, delle dimensioni di circa 53 centimetri di altezza e 22 centimetri di diametro alla base.