Lunedì 25 Settembre 2023, 07:51

Fine settimana all'insegna dei furti nella Valle del Liri e in Val di Comino. A Casalvieri almeno due i furti messi a segno nelle ultime ore che hanno generato rabbia e paura fra la popolazione. In un'abitazione rubata anche un'arma da fuoco; in un'altra un televisore. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. I colpi si sommano agli altri tentati nei giorni scorsi in località Purgatorio, non lontano da Vicalvi. A Sora, invece, qualcuno sabato notte ha portato via da un'abitazione uno scooter che è stato trovato danneggiato, ma ancora con lo sterzo bloccato, il giorno dopo, ieri mattina, alla stazione. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri.

Ladri in azione, sabato a tarda sera, anche a San Donato: l'allarme tra i residenti è scattato nella zona di via Palazzo, non lontano dal centro, suscitando un dibattito sui social. Intanto proseguono gli accertamenti per risalire agli autori del furto di due notti fa nella sede della banda sinfonica Città di Sora dove i ladri si sono portati via alcuni strumenti musicali, soprattutto la cassa storica, il simbolo della banda. Il direttivo stesso in una nota diffusa sui social network si è rivolto ai ladri affinché restituiscano almeno la grande cassa, quella che per la città di Sora è un vero e proprio cimelio, un oggetto da custodire con cura e che porta con sé tutta la storia, le tradizioni e tanti ricordi legati per l'appunto alla banda. Nel frattempo sono stati intensificati i controlli con pattuglie sulle strade e nei luoghi dove di recente sono stati segnalati strani movimenti di persone. «Anche vedere i lampeggianti di polizia e carabinieri di notte per noi è importante. Chi ha ricevuto la sgradita visita dei ladri non dorme più notti tranquille e sapere che ci sono i controlli aiuta a sentirsi più al sicuro», spiega un cittadino.