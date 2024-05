Venerdì 10 Maggio 2024, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 18:39

Avrebbe prima tentato di uccidere la moglie con un coltello da cucina: credendola morta, ha usato la stessa arma per togliersi la vita.

Sono entrambi feriti in maniera grave i due coniugi, lui di 86 anni e lei di 75, che nel tardo pomeriggio di oggi sono stati soccorsi da un'eliambulanza sulla Migliara 40, tra Latina e Sermoneta. I due coniugi sono stati trasferiti in un ospedale romano in codice rosso e in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Sermoneta e del comando provinciale di Latina per le indagini.