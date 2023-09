Lunedì 25 Settembre 2023, 07:34

«Ha attirato il figlio in una trappola e lo ha fatto arrestare». Lo sostiene l'avvocato difensore di un 34enne di Veroli che nelle settimane scorse è tornato in carcere per aver trasgredito il divieto di avvicinamento alla madre, una casalinga di 60 anni, che era stato precedentemente disposto dal Tribunale. Il 34enne era stato allontanato dalla casa di famiglia a causa delle continue richieste di denaro e delle vessazioni nei confronti della madre. Nonostante ciò, fa sapere il suo legale, la donna aveva continuato ad avere rapporti con il figlio. Spesso si incontravano davanti ad un supermercato ubicato a qualche chilometro di distanza dalla casa. E quando si vedevano la casalinga gli portava cibo e vestiario pulito. Ma qualche mese fa la donna dopo aver contattato telefonicamente il figlio gli ha detto che aveva avuto un contrattempo e che non poteva muoversi da casa. A quel punto, aveva aggiunto, era meglio se la raggiungeva lui.

Il 34enne che aveva ascoltato le parole della madre dopo qualche ora si era ritrovato proprio davanti casa. Ma non appena si è avvicinato all'abitazione ad attenderlo ha trovato i carabinieri. Era stata la stessa donna a chiamarli segnalando la presenza del figlio nella sua casa. L'avvocato Roberto Capobianco che rappresenta il giovane ha sostenuto che la casalinga avrebbe messo in atto quella "denuncia trappola" perché aveva intrecciato una relazione sentimentale con un uomo e temendo la reazione del figlio aveva preferito metterlo subito nella posizione di non nuocere. Il legale che ha fatto presente al magistrato inquirente tale situazione ha chiesto per il suo assistito il rito abbreviato . Quest'ultimo dal canto suo continua a ripetere che non avrebbe mai voluto trasgredire la legge ma che proprio la mamma dopo averlo rassicurato lo aveva sollecitato ad andare a casa sua. Invece una volta arrivato davanti al portone ad attenderlo aveva trovato i carabinieri.