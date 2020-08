Tramonto con scie giallo-arancioni, il mistero del superleggero a Priverno

Da due giorni un aereo superleggero transita a bassa quota nel cielo di Priverno, rilasciando scie giallo-arancioni sui tetti delle case periferiche. Non si sa quale siano i motivi di questo rilascio di fumogeni sabbiosi e quale lo scopo principale, tant'è che la popolazione ha fatto il passa parola pensando che la cosa non sia proprio geniale. La notizia ha fatto anche il giro del web e il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, ha messo in moto il comando della Polizia municipale per identificare il pilota, capire da quale aviosuperficie provenisse, sapere se abbia i permessi per girare a bassa quota e cosa siano quelle scie colorate .

