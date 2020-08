Priverno, auto in fiamme, paura per il giovane conducente

Panico e tanto spavento per un giovane che alla guida di un'auto classe A che si è visto avvolgere dalle fiamme in pochissimi istanti, tanto che si è salvato grazie al provvidenziale istinto di uscire subito dall'abitacolo gettandosi sulla strada.



Il tutto è accaduto nella prima serata di ieri, lungo la Marittima Seconda, nel territorio di Priverno, a pochi passi dal bivio per Sonnino, quando forse per un difetto della frizione, l'auto ha preso fuoco. Una volta uscito dalla vettura il giovane ha allertato i Vigili del fuoco che nel giro di qualche decina di minuti sono giunti nel luogo, riuscendo a spegnere il rogo. La strada, transitatissima, è stata bloccata per qualche ora. Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA