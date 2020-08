Priverno, torna il "Festival Jazz": tre serate in piazza del Comune

Tre serate all'insegna del Jazz a Priverno, per la seconda edizione del festival avviato lo scorso anno. L'evento è in piazza del Comune 28, 29 e 30 agosto. Primo appuntamento con Savioli big band, venerdì prossimo, alle 21. Due gli eventi sia sabato sia domenica. Il 29 toccherà prima a Jazz art cafè classic trio (alle 19) quindi a Five for funky (21). Stesso discorso domenica, ad aprire gli appuntamenti sarà Gipsy connection, mentre il gran finale sarà affidato a Mauro Zazzarini con i Tomorrow Chicken.

«Non solo concerti - dicono dal Comune - ma contaminazioni di esperienze, vite vissute, usi e costumi differenti, solo all'apparenza lontanissimi». La manifestazione si svolgerà in sicurezza secondo i dettami della normativa anti Covid-19 vigente, l'ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi attraverso l’app MOBILITAPP o telefonando al numero 0773-912206/09.

