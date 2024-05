Mercoledì 8 Maggio 2024, 23:25

Al via anche a Latina la sostituzione dei vecchi contatori con quelli moderni, intelligenti, gli “smart meters”. Per Acqualatina arriva l’era digitale anche nel capoluogo pontino, dopo che le operazioni di sostituzione erano state già avviate nei mesi scorsi in alcuni Comuni minori. Il gestore del servizio idrico nell’Ato4 prevede di installare, in totale, oltre 100mila smart meters in tutto il territorio coperto, grazie ai fondi Pnrr.

L’installazione, dopo essere avvenuta a Lenola, Sezze, Formia e Aprilia, arriva ora a Latina, in alcuni quartieri, e Nettuno (intera città). Nel capoluogo pontino, l’installazione è già iniziata nei quartieri Nuova Latina e Nascosa (ex Q4-Q5), i cui residenti hanno iniziato a ricevere gli sms che li avvertono dell’operazione. I cittadini saranno via via avvertiti sia a mezzo manifesti affissi negli spazi condominiali, oppure attraverso i messaggi sms, inviati a chiunque abbia fornito il proprio numero di cellulare (per aderire agli sms gratuiti basta collegarsi al link https://www.acqualatina.it/servizio-di-informazione-tramite-sms/). L’installazione dei nuovi smart meters sarà gratuita, comporterà solo una breve interruzione del flusso idrico, e sarà eseguita da personale del gestore, dotato di tesserino di riconoscimento. Se il contatore è posto all’esterno dello stabile e accessibile, non sarà necessaria la presenza del proprietario, altrimenti sarà necessario consentire all’operatore l’accesso nei locali. Secondo il gestore, i nuovi smart meters consentiranno telelettura e telegestione dei contatori idrici, con diversi vantaggi rispetto a contatori tradizionali: riduzione dei costi di gestione delle letture e del contratto, che diverranno praticabili da remoto; maggiore frequenza nella lettura dei contatori, con fatturazioni sempre certe e sicure; monitoraggio della rete e ottimizzazione della manutenzione, in caso di perdite; precisa conoscenza, da parte dell’utente, di consumi e sprechi, grazie alla misurazione in tempo reale dei consumi e dalla relativa analisi.

L’installazione degli smart meters rientra nel più ampio progetto di Acqualatina del valore di circa 54 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati da Pnrr. Nella presentazione del progetto “Global water evolution” ai sindaci dell’Ato, lo scorso settembre, i vertici di Acqualatina spiegarono che la sostituzione dei 100mila contatori avrebbe avuto un costo di circa 11 milioni di euro. L’installazione a Latina sarebbe dovuta avvenire tra il novembre 2024 e il settembre 2025, ma è stata evidentemente anticipata. I contatori intelligenti funzioneranno in due modalità, a onde radio oppure su rete cellulare e i loro vantaggi vanno dalla riduzione dei costi di gestione all'aumento della frequenza di lettura dei dati, alla consapevolezza dell'utente rispetto al consumo della risorsa idrica. Il progetto “Global water evolution” ha però una portata molto più ampia per l’intero Ato: la messa in sicurezza di Mazzoccolo, da 2 milioni di euro tutti da Pnrr; la nuova condotta delle Sardellane, da oltre 18 milioni di euro, di cui 14,5 da Pnrr, rilevante per porre un freno alle perdite idriche fisiche che affliggono la rete; l'adeguamento dei depuratori di Ventotene (oltre 1,9 milioni di euro, tutti da Pnrr), e di Ponza (4,8 milioni di euro, tutti da Pnrr); le serre di essiccamento fanghi da depurazione, del valore di 9,4 milioni di euro, di cui 6,7 da Pnrr. Centrale anche la digitalizzazione di tutte le reti (su 4000 chilometri), per un investimento da 1 milione di euro, per avere un maggiore controllo sulla situazione, finalizzato al contrasto delle perdite fisiche.