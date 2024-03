Mostro di Loch Ness, una nuova foto riaccende il mistero. Chie Kelly (che l'ha scattata): «Qualcosa rotolava nel lago, poi è scomparso»

Chie Kelly, una donna di 52 anni, si trovava in vacanza con la famiglia ad Ascot, nel Berkshire nel 2018. Lei insieme a suo Marito Scott, 69 anni, vide un animale simile ad un anguilla muoversi nel lago ma capirono che c'era qualcosa di strano. La donna per paura di essere messa in ridicolo, decise di non pubblicare le foto fino ad agosto scorso quando centinaia di volontari presero parte alla ricerca del mostro di Loch ness.

Portiere lascia il calcio e sbarca su Onlyfans: «Per un caffè con me sono disposti a pagare 500 euro». Quanto guadagna

La vicenda

Il 13 agosto 2018, la signora Kelly stava passeggiando con la famiglia dopo aver pranzato al Dores. Stava scattando delle foto con la macchina fotografica quando vide a circa 200 metri dalla riva una “creatura” muoversi nel lago. Queste sono le sue parole sull'avvistamento in seguito ad un intervista fatta al Mirror: «A volte girava e rotolava. Non abbiamo mai visto una testa o un collo. Dopo un paio di minuti è semplicemente scomparso e non l'abbiamo mai più visto. All'inizio mi chiedevo se fosse una lontra, un paio di lontre o una foca, ma non abbiamo mai visto una testa e non è mai più risalita per prendere aria. Stava facendo questo strano movimento in superficie. Non abbiamo sentito alcun suono. C'erano queste strane forme sotto la superficie. Non sono riuscito a distinguere alcun colore perchè l'acqua era scura. Non potevo valutarne con precisione la lunghezza ma le due parti visibili erano lunghe meno di due metri insieme.

L'incontro

Ad agosto 2023 la famiglia decise di tornare ad Ascot e vide un gruppo di volontari prendere parte ad una delle più grandi ricerche fatte in 50 anni sul mostro di Loch Ness. In quel momento Chie Kelly decise di mostrare le foto al signor Feltham, un figura di spicco tra gli avvistatori di Nessie (il nome del mostro di Loch Ness), che rimase sbalordito: «Sono esattamente il tipo di foto che volevo scattare da tre decenni. È raro vedere qualcosa di così chiaro in superficie. Sono una conferma per tutte le persone che credono che ci sia qualcosa di inspiegabile a Loch Ness. Sono notevoli, li ho studiati e ancora non so di cosa si tratti».