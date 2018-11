Tavolo per la Corden Pharma a Sermoneta: a dicembre manifestazione per il lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima riunione a Sermoneta del Tavolo sulla crisi Corden Pharma. Oltre ai sindaci e ai rappresentanti dei comuni di Sermoneta, Sezze, Norma e Latina, erano presenti la RSU dei lavoratori Corden e i rappresentanti sindacali, mentre il Presidente della Provincia Medici ha confermato la sua adesione .Il Tavolo ha preso atto della conferma dell’incontro tra lavoratori e Direzione aziendale che è fissato per il 3 dicembre prossimo a Latina, presso Unidustria. Nel frattempo il Tribunale ha nominato i due "curatori" che si occuperanno del Concordato richiesto dalla Corden Pharma, mentre l'azienda non ha presentato presso i Ministeri competenti, come era stato concordato, del piano industriale. Nè al momento è stato completato il pagamento delle spettanze ai dipendenti.Alla luce di tutte queste informazioni i Rappresentanti del Territorio e quelli dei lavoratori, hanno concordato un piano di azione. I rappresentanti delle Istituzioni hanno «confermato la loro piena solidarietà verso i lavoratori interessati, mettendosi a disposizione per ogni possibile ed utile azione Istituzionale e Politica»; si sono impegnati «a mantenere costantemente attivo il Tavolo e la attenzione sulla vicenda attorno alla quale si gioca molto del futuro produttivo ed occupazionale dell’intero territorio». E' chiaro a tutti che «l’obiettivo prioritario è il lavoro, inteso non solamente come slogan, ma come prospettiva comune, sociale ed economica»; i sindaci e i sindacati «insisteranno con la Direzione Aziendale e la Proprietà, affinché venga fatta chiarezza sul futuro dello stabilimento. Fare chiarezza è essenziale al fine di poter prefigurare una prospettiva per i lavoratori, l’indotto coinvolto, la salvaguardia ambientale del sito, eventuali prospettive produttive»; per questo i sindaci interverranno ulteriormente presso il Mise e il ministero del Lavoro e presso la Regione «affinché vengano attivati i possibili provvedimenti riguardanti sia la complessiva area di crisi sia il ricorso agli ammortizzatori sociali»; ma anche presso il Tribunale «affinché sia attivata nel più breve tempo possibile la omologa del concordato al fine di garantire gli stipendi dei lavoratori».Al termine dell’incontro i rappresentanti della RSU e delle categorie provinciali hanno riconfermato il mantenimento del picchetto permanente davanti alla fabbrica e le azioni di lotta già intraprese. I rappresentanti dei comuni hanno comunicato che saranno presenti istituzionalmente il 3 dicembre prossimo a Latina al fine di testimoniare come i lavoratori e le organizzazioni sindacali non sono sole ma hanno al loro fianco le decine di migliaia di famiglie che vivono nel territorio Pontino e Lepino;Il rappresentanti delle Istituzioni hanno raccolto la proposta del sindaco di Sermoneta in merito ad una manifestazione per il lavoro da tenersi subito dopo il 3 dicembre prossimo davanti all’ingresso della Corden e alla quale chiamare alla partecipazione ,oltre ai lavoratori e ai cittadini e le Istituzioni locali, la Regione, il Parlamento, il Governo.Il Sindaco di Sermoneta