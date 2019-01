Corden Pharma, trovato l'accordo in Regione: stop ai licenziamenti

Ultimo aggiornamento: 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' arrivato nella tarda sera di ieri l'accordo tra sindacati e Corden Pharma, l'azienda di Sermoneta che aveva annunciato 192 licenziamenti.«L’azienda è disponibile sul punto più controverso: la 14ma sarà sospesa per 5 anni e poi si ripristina automaticamente», spiega Luigi Cavallo, segretario della Uiltec di Latina che continua: «Ci sono importanti novità rispetto agli investimenti che saranno discusse presso il MISE nei prossimi giorni. Questo chiude solo una prima fase, ma il confronto proseguirà sugli altri temi». L'accordo, ed è questa la novità più importante, prevede una Cassa straordinaria per crisi aziendale e non i licenziamenti. Usciranno solo i volontari.«Un primo grande risultato è stato raggiunto: iposti di lavoro sono salvi - commenta Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio -. Il prossimo obiettivo è quello del rilancio dello stabilimento produttivo. Per questo, lunedì ci sarà un incontro con i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali per ragionare con tutte le parti sociali sugli strumenti da adottare per avviare una nuova fase, capace di offrire una nuova prospettiva aziendale e continuità occupazionale ai lavoratori».