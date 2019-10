Corden Pharma, la crisi resta: ancora a rischio licenziamento 140 dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ancora incerto il futuro dei centoquaranta dipendenti della Corden Pharma di Sermoneta che lo scorso anno ha dichiarato 192 esuberi. Tra questi, alcuni hanno potuto agganciarsi alla pensione, altri (circa 48) hanno accettato l'incentivo di 12 mensilità, i restanti sono in cassa integrazione che però scadrà il 3 febbraio e l'azienda, nell'incontro di ieri con i sindacati di categoria, ha dichiarato che a breve aprirà la mobilità (deve infatti essere presentata 75 giorni prima la scadenza della cassa). Le segreterie provinciali di Filtcem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, insieme alle RSu di stabilimento hanno parlato a lungo con l’ingegner Zucconi e la dottoressa Palombi, dirigenti della società, per una verifica della situazione aziendale, anche alla luce della presentazione del piano industriale al Tribunale di Latina al quale è stato chiesto un concordato di continuità. Del piano non si è proprio discusso, ma "Rimane una situazione difficile per quanto riguarda i volumi e uno stallo su nuovi progetti, che ad oggi, sono solo allo studio. Dunque, una situazione ancora molto preoccupante e che nelle prossime settimane sarà oggetto di confronto con i lavoratori in assemblea, in attesa che la società apra nuova la procedura di mobilità”.