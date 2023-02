Scontro all'incrocio tra via Pontinia e via san Tommaso d'Aquino: donna finisce all'ospedale

Un incidente stradale si è verificato intorno all'ora di pranzo di oggi all'incrocio tra via Pontinia e via San Tommaso d'Aquino, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Fiat Panda guidata da una donna si è scontrata al centro del crocevia con una Volkswagen Golf con a bordo un uomo e sua figlia.

Mentre per la donna al volante si è reso necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il signore e sua figlia sono invece stati medicati sul posto dai paramedici del 118, non avendo riportato ferite gravi.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.