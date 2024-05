Domenica 26 Maggio 2024, 23:30

Mancano appena due mesi alle olimpiadi di Parigi e l’Italia del remo dimostra di essere carica e competitiva. Basta guardare i risultati della prova di Coppa del Mondo che si è svolta nel week end a Lucerna, sulle acque del Rotsee. Parlano “pontino” le tre medaglie conquistate dagli azzurri nel doppio pesi leggeri, doppio senior e quattro di coppia. Sono successi che sono stati costruiti con duri allenamenti sul lago di Paola, a Sabaudia, da atleti che appartengono ai gruppi sportivi militari che hanno sede in città.

Gabriel Soares (Marina Militare) e Stefano Oppo (Carabinieri) confermano il loro momento di forma conquistando uno splendido oro che fa ben sperare in vista dei giochi olimpici. Il doppio pesi leggeri azzurro offre una prova magistrale andando a vincere la prova con il tempo di 6.17.08 davanti alla Svizzera, campione d’Europa in carica, ed ai campioni olimpici in carica dell’Irlanda. Una vittoria davvero meravigliosa che premia la coppia italiana che dimostra un affiatamento perfetto in barca. In questa specialità l’Italia non manca un podio internazionale dal 2017. I due hanno bissato il successo della prima tappa di Coppa del Mondo a Varese.

Buona la prova anche del terracinese Matteo Sartori, figlio del campione olimpico Alessio, che, nel doppio senior maschile, insieme a Luca Rambaldi, ha conquistato l’argento dietro la forte Olanda. Alle loro spalle la Spagna. Anche i due atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia hanno dimostrato di essere pronti per Parigi.

L’ultima medaglia targata Sabaudia è giunta dal quattro di coppia che ha portato a casa un bronzo. A bordo della barca azzurra un team composto da Nicolò Carucci (Fiamme Oro) e Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (tutti Fiamme Gialle).

