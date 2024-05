Domenica 26 Maggio 2024, 18:43

LA DISCUSSIONE

Ripensare al centro storico di Latina in chiave futura ed europea non può essere discussione limitata solo alla riqualificazione urbanistica del cuore di Latina, non può essere un confronto solo tra architetti, iGnegneri e politici. Ha provato a farlo capire l’altro giorno il collega Remigio Russo che ha acceso i riflettori sulle persone e in particolare sugli anziani che vivono in centro e anche sulle persone più in difficoltà che una casa non ce l’hanno. Ma il dibattito, intrigante e ricco di spunti, aperto dal presidente dell’Ance Pierantonio Palluzzi non può prescindere da un ragionamento sulle attività commerciali che incidono nel centro storico. Ci sono zone della città che stanno cercando di cambiare volto per rispondere alle nuove esigenze dei latinensi e zone che fanno più fatica a trovare una strada e restano ancorate a una città che sta sparendo.

Finora nessun commerciante ha sentito la voglia o il bisogno di uscire allo scoperto, di dire come immagina la Latina di domani rispetto al proprio lavoro. Per stimolare la discussione un punto di partenza può essere il documento («Gestire il cambiamento e non subirlo») presentato dalla Confesercenti Latina ai suoi iscritti il 14 maggio.

«Mai come in questi ultimi anni i processi di cambiamento sono molto veloci e ancora con fatica, le nostre micro attività, riescono a gestire il cambiamento. Sono questi processi che devono necessariamente essere governati con una forte interazione tra istituzioni e mondo della produzione» hanno spiegato la presidente Susanna Gloria e il direttore Ivan Simeone.

Perché Latina vanta sicuramente imprese di eccellenza, ha un settore farmaceutico che tira, «ma la micro impresa, le aziende familiari e il comparto delle imprese artigiane e del commercio segnano momenti di difficoltà».

«Nel 2023 il tessuto economico pontino - spiega il rapporto - ha registrato un tasso di crescita d’impresa pari ad un + 0,96 contro uno 0,79 della provincia di Frosinone. Nel Lazio la media è stata del 1,59 contro quella nazionale pari ad uno 0,70. Un dato che complessivamente, dimostra una sostanziale tenuta del nostro “sistema imprese”».

I dati di Osserfare 2023 spiegano che sono 56.697 le imprese registrate in camera di Commercio, con ben oltre 47 mila attività attive. «Il tasso di natalità - spiega Confersercendi - rispetto al 2022 è in calo anche se in termini assoluti è ancora con un segnale positivo. Se si va a guardare l’andamento dell’ultimo decennio, il trend delle nostre imprese è negativo con un valore del -17%».

E un primo campanello d’allarme che ci riporta, almeno in parte, ai problemi del centro. Basta farsi in giro per vedere quante attività hanno dovuto abbassare la saracinesca, per l’età dei proprietari e per il mancato ricambio generazionale, centro, ma anche per le difficoltà dell’economia locale.

Ma c’è anche qualche luce. Un dato che è legato al presente e al futuro del centro è sicuramente relativo alla ristorazione che «sta dimostrando una significativa ripresa con un + 17% rispetto al 2022» spiega Confesercenti. Non solo: «Sono in aumento i B&B e gli “affittacamere” e sono in aumento le attività legate al mondo della consulenza d’impresa con un + 5,68%». Insomma siamo sempre più una città vocata ai servizi.

Quanto al commercio nella nostra provincia, si segnala «un momento non certamente positivo». Pesa, spiega il rapporto «Una crisi del reddito e un aumento generale del costo dei consumi primari» che «genera un sostanziale impoverimento delle “famiglie consumatrici”. Sta cominciando ad evidenziarsi una dicotomia tra chi può spendere maggiormente (vedi l’aumento delle vendite di beni di lusso) e coloro che devono fare i conti per “arrivare a fine mese”. Questo divario, ancora non eccessivamente evidenziato, incide anche sulla tipologia e sulla spesa del cliente verso l’esercizio commerciale».

Anche perché contro il commercio di vicinato non ci sono più solo i grandi centri commerciali, ma anche l’e-commerce. A dire il vero sui fattori che mettono a rischio il futuro dei piccoli negozi la Confesercenti mette anche le « politiche dei centri storici delle nostre città». Probabilmente parla delle isole pedonali, la presidente Susanna Gloria è da sempre una delle nemiche acerrime dell’isola, è tra coloro che ha pressato sindaca e maggioranza per la riapertura al traffico di parte di piazza del popolo e di via Diaz.

Una visione così lontana da quella di Palluzzi e degli altri che hanno preso parte al dibattito. Per tutti, con vari distinguo certo, un centro pedonalizzato è un valore aggiunto. Sarebbe bello capire cosa ne pensano i commercianti oltre alle associazioni.

Confesercenti conclude sostenendo la necessità di «avviare una nuova politica del commercio e dei centri storici, con la stipula di nuovi piani; iniziative a sostegno finanziario delle piccole attività del commercio come dell’artigianato e non solo orientate alla “grande impresa”». Sono spunti anche questi, al pari delle rambla, dei sottopassi, dei parcheggi interrati, dei condomini sociali, dei multipiano, di una circonvallazione a senso unico con ciclabile e mini-metro. Spunti da sottoporre ai progettisti che dovranno ridisegnare il centro, sicuramente più utili degli undici obiettivi forniti nel bando copiato dal Comune di Sulmona.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA