Matilde Agnesi morta a 18 anni sullo scooter che le era appena stato regalato per il compleanno

Tragedia nel Bresciano sulla strada che collega Comezzano-Cizzago a Cossirano, frazione di Trenzano. Matilda Agnesi, una giovane di 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter, un Benelli 125, ricevuto da poco come regalo di compleanno.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.

Matilda stava tornando a casa, a Trenzano, quando, affrontando una leggera curva nei pressi dell'incrocio con via Barussa, ha perso il controllo del mezzo. La dinamica precisa dell'incidente è ancora da chiarire, ma si sa che la giovane è finita fuori strada, cadendo rovinosamente in un campo adiacente alla provinciale. I primi a prestare soccorso sono stati un uomo e una donna che, passando in auto, hanno notato lo scooter sull'asfalto. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi e tentato di rianimare la ragazza. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido e i tentativi di rianimazione, Matilda non si è più ripresa. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Chiari, un'ambulanza da Trenzano e un elisoccorso, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Matilde Agnesi, il dolore di chi la conosceva

La comunità locale è stata profondamente colpita dalla notizia. Matilda viveva con la famiglia a Trenzano, dove il padre è un ristoratore molto conosciuto. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. La Polizia Stradale ha il compito di chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

L'incidente ha scosso amici e familiari, che si sono recati sul posto appena appresa la notizia, visibilmente distrutti dal dolore. La perdita di una vita così giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Trenzano e nei cuori di coloro che conoscevano Matilda.