Anagni. 40enne ricoverato in gravi condizioni a Tor Vergata dopo essere stato investito da un’auto

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato oggi pomeriggio in gravi condizioni al Policlinico Tor Vergata in seguito ad un grave incidente stradale che si è verificato ad Anagni in zona San Giorgetto. Tutto è accaduto intorno alle 14. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è stato investito da una Punto Blu. Ancora non chiara la dinamica: secondo i testimoni l’uomo è stato trascinato per una cinquantina di metri prima che l'automobile si fermasse. Dopo l'incidente, è rimasto poi esanime a terra: i residenti, quando hanno capito cosa era accaduto, hanno subito chiamato i carabinieri e gli uomini del 118. L’ambulanza è arrivata in pochi minuti: i medici, dopo aver portato i primi soccorsi, si sono accorti che la situazione era molto grave. Lo schianto aveva causato all’uomo un forte trauma cranico con una notevole perdita di sangue, e gravi ferite ad un braccio e ad una gamba. Sul posto è quindi arrivata un’eliambulanza che ha portato il ferito a Tor Vergata. In seguito all'incidente il traffico è andato avanti a singhiozzo per almeno un'ora prima che tutto tornasse alla normalità.

