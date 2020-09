“Carribean Mood”, nuovo album per il compositore di Prossedi Roberto Di Girolamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo album musicale "Carribean Mood" del compositore di Prossedi Roberto Di Girolamo, composto da ben 14 brani musicali è uscito nei giorni scorsi. Il compositore, tetraplegico da 40 anni a causa di un incidente stradale, ha raccolto nel suo ultimo lavoro brani inediti «caratterizzati da ritmi caraibici, afro, funky-jazz, che sono stati incisi - spiega - precedentemente al lock down».«Tutti i riferimenti sonori - aggiunge Di Girolamo - sono legati alla colonna portante del mondo latino-americano tanto che l'editore dell'Italian Way Music, John Toso, ha colto ed apprezzato questo progetto». Otto i musicisti che hanno collaborato con Di Girolamo e al suo album: Alessandro Tomei, Stefano Preziosi, Fabio Gelli, Maki Maria Matsuoka (cantante lirica), Francesco Carlesi, Mauro Arduini, Fabrizio Bartolini, Dino Corgnale, oltre alla collaborazione di Giovanni Giugliano (autore dei testi di tre brani cantati) e al tecnico del suono Amanullah Giunti. Tra l'altro tutte le precedenti opere musicali del maestro di Prossedi vengono spesso eseguite anche all'estero, in particolare in Germania, Cuba, Francia, Usa, Giappone, dove Di Girolamo è molto conosciuto.