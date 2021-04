Prossedi in lutto: morto Chester Vani, presidente della protezione civile

E’ morto, ieri pomeriggio, presso l'ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, Chester Vani, 66 anni presidente della “Protezione Civile” di Prossedi.

Il volontario era stato colpito tre settimane fa da improvviso arresto cardiaco, mentre stava dirigendo le operazioni antiassembramento presso la “Casa della Salute” di Priverno nei pressi del capannone adibito alla inoculazione dei vaccini Pfizer.

Soccorso immediatamente, era stato trasferito in ospedale ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il sindaco di Prossedi, Angelo Pincivero, colpito dalla morte del volontario, ha rilasciato un ricordo per i cittadini «il sindaco e l'Amministrazione Comunale tutta esprimono sentite condoglianze alla famiglia Vani-Orsini per la scomparsa del Caro Chester. A lui va la nostra profonda gratitudine per il lavoro svolto nei panni di presidente dei volontari della Protezione Civile: sempre attento alle problematiche dei nostri territori, sempre pronto a collaborare per il benessere e la sicurezza della nostra comunità. Arrivederci Presidente». Ad a spettare la salma oggi - mercoledì 7 aprile - alle 16 (ora dei funerali) presso la piazza principale e la chiesa parrocchiale di Sant’Agata in Prossedi, ci saranno i volontari e i mezzi della Protezione civile di Priverno, Sonnino, Roccagorga, Maenza, Roccasecca dei Volsci e della stessa Prossedi.

